Aparece cuerpo sin vida de joven arrastrado por un arroyo en La Chinita

EL HERALDO dialogó con Martha Patricia Guerra, madre del hoy occiso, quien narró los detalles los detalles de la desaparición de su hijo.

“Él (Jordi) estaba en la casa, almorzó y como a las 3 de la tarde me dijo que iba a darse un baño con agua lluvia (…) le dije que no me había lavado los platos, pero allí me cogió los cachetes, me dio un beso y dijo que volvía después”, relató la mujer.

A ella le contaron que el hecho ocurrió exactamente en la transversal 7 con calle 2, cuando Torres Guerra fue arrastrado. Sostuvo que supo de la noticia cuando se encontraba atendiendo su negocio de verduras.