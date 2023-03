Caso de niño que murió en Las Moras: abren indagación disciplinaria y penal

“Ellos entraron como locos, mi primo no estaba armado, no tenía nada, pero siempre hay un policía que te la monta y te la monta y no te deja en paz. Lo únicos culpables fueron los policías por un mal procedimiento”, finalizó la mujer.

Además de este hecho, también se presentó otro suceso que dejó a un menor de 8 años herido en medio de un tiroteo entre supuestos delincuentes en el barrio Villa Esperanza del municipio de Malambo, en donde, según testigos, el caso se registró a eso de las 8:45 de la noche en el sector 'Cuba' del barrio antes mencionado.

Delincuentes en moto que llegaron al punto dispararon contra unos individuos que permanecían en el lugar y, en un intercambio de disparos, el pequeño resultó lesionado en un brazo. El niño, al parecer, jugaba con otros menores.

Las autoridades investigan lo sucedido para dar con los responsables de este otro hecho violento en contra de un menor de edad.