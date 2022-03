Adiós a ‘Chulo’: hijo del primer ‘María Moñitos’ del Carnaval

“‘Chulo’ era un súper ser humano, humilde, amigable, sincero, siempre peleábamos con él porque si tenía que dar algo que él no tenía lo daba sin ningún problema. Muchas veces creímos que se aprovechaban de su humanidad y buena voluntad, de todos mis hermanos él era el más centrado, tenía un pensamiento diferente”, afirmó Analía a este medio.

El panorama oscuro dentro de la familia Castellanos Pedroza comenzó con la muerte del patrono de la familia, pero hace tres años Kevin Enrique Castellanos Pedroza, de 29 años, y también hijo de ‘María Moñitos’, falleció un viernes 30 de agosto en un operativo militar en el departamento de Arauca.

“Nadie se puede ni imaginar lo que siento yo como madre, mi hijo Kevin ahora en agosto va a cumplir tres años de fallecido, me lo quitaron de la nada, y ahora me pasa lo mismo con Jesús que me lo quita la vida de repente, ese dolor nunca jamás se me va a quitar y ni mucho menos los voy a olvidar”, dijo la mujer.

Su hermana afirmó que de todos sus hermanos “el más carnavalero” era Jesús. “Siento que estaba reuniendo lo que trabajó en los últimos meses para disfrutarse estos carnavales”

“Nos aflige bastante porque es una temporada en la que comenzamos a recordar las locuras de mi papá, las correndillas, los atuendos, incluso las del mismo Jesús”, continúo la allegada.

“Cuando mi papá murió nosotros disfrazamos a ‘Chulo’ de ‘María Moñitos’ para hacerle un homenaje, duró haciéndolo cuatro años, pero el Bienestar Familiar nos amenazó con quitárnoslo porque pensaban que eso estábamos haciendo un negocio, cuando simplemente era una forma de honrar la memoria de mi padre”, confirmó la mujer con un poco de disgusto en su cara.