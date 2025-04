El alcalde de Barranquilla Alejandro Char reconoce que el 2024 fue un año con indicadores en rojo en materia de seguridad, pero en este 2025 se guarda la esperanza que esas cifras mejoren gracias a las inversiones y el trabajo en equipo entre comunidad, Policía y Alcaldía.

“El 2024 fue desastroso, pero desastroso, perdimos el año. Pero este año, con todas las inversiones y el trabajo en equipo entre comunidad, Policía y Alcaldía, y los investigadores que han llegado a la ciudad, hemos interceptado mucho daño que nos hubiesen hecho. Primero con el general Salamanca, ahora con los generales Triana (director de la Policía) y Urrego (jefe de la Mebar) la conversación fluye para ejecutar estrategias”, expresó Char, en reciente entrevista con la directora de EL HERALDO, Érika Fontalvo.

Precisamente algunas de esas estrategias, de acuerdo con lo expuesto por el mandatario de los barranquilleros, se socializaron el pasado fin de semana con el propio director de la Policía, general Carlos Fernando Triana Beltrán, en su visita oficial a la capital.

“Si me pregunta qué asignatura estamos reprobando en este momento, esa es la seguridad, a mí me da pena decirlo porque es una tarea en la que trabajamos fuerte todos los días. Hago encuestas con la gente y se siente todavía muy insegura. Mucha extorsión, atraco callejero. Con el general Triana trazamos unas líneas de investigación e inteligencia para dar golpes permanentes a la criminalidad… Pero, en relación con la seguridad, que no depende exclusivamente del gobierno de Barranquilla, sino que tenemos que interactuar con el nivel central para enfrentar unos fenómenos que son hasta transnacionales, no se avanza de igual forma. En ese sentido, nos confirmaron que tendremos una oficina de Interpol en Barranquilla”, destacó el alcalde.

Ante el anuncio, Char amplió que “Barranquilla está adquiriendo un carácter turístico mundial y, como sucede en otras ciudades de Colombia, las mafias de delitos sexuales acechan a nuestras niñas vía redes sociales. Nos adelantamos a eso. En carnavales hubo personal de Interpol en el aeropuerto, ahora su presencia será permanente para combatir esa amenaza y actividades de narcotráfico en manos de bandas criminales en las que participan extranjeros”.

Y continuó “con la Interpol fortaleceremos la labor de la Policía Púrpura y la de Turismo. El general Triana, comprometido con la ciudad, reconoce que Barranquilla le ha dado a la Policía mucho más de lo que ella le está dando a sus ciudadanos. Se esforzarán más, aumentarán los investigadores y el pie de fuerza. Entonces, si bien no hemos logrado los objetivos y es una asignatura aún en rojo, este año puede ser mucho mejor que el año pasado”.

Voces de expertos

Janiel Melamed, investigador académico y director del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Universidad del Norte, destacó el anuncio de la apertura de oficinas de la INTERPOL en Barranquilla, y lo consideró como “un paso en la dirección adecuada”.

“La presencia permanente de Interpol en Barranquilla es clave ya que la ciudad es el Centro Estratégico del Caribe Colombiano”, expuso.

Para el académico “se potencian muchas áreas de lucha contra el crimen transnacional. Por ejemplo, con personal destacado con capacidad de ubicación e investigación de criminales requeridos a nivel internacional. Adicionalmente, permite una comunicación ágil y directa con los países que integran el grupo de cooperación en seguridad más grande del mundo. Se convierte en un elemento de disuasión contra criminales internacionales que en ciudades con potencial turístico como Barranquilla pueden generar delitos asociados a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes o de narcotráfico. Esta capacidad está integrada con búsqueda, rastreo y localización que irradia capacidades en aeropuertos, puertos y terminales de transporte”.

Y finalizó que este tipo de acciones demuestran cómo las regiones pueden y deben también estar a la vanguardia en estrategia de seguridad con visión internacional, de fortalecimiento de capacidades pero también de articulación con la academia, la sociedad civil y la colaboración ciudadana.

Luis Fernando Trejos, investigador académico y experto en temas de conflicto, coincidió con el profesor Melamed y afirmó que es acertado una sede de este tipo en Barranquilla “en la medida en que por su condición de ciudad portuaria y su estratégica ubicación geográfica (desembocadura del Río Magdalena y costas en el Mar Caribe) varias organizaciones criminales transnacionales han hecho presencia en el territorio con el fin de establecer redes logísticas y de seguridad para la exportación de clorhidrato de cocaína. En este sentido, la administración local necesita de recursos y cooperación nacional e internacional para enfrentar eficazmente a este tipo de organizaciones criminales”.

La Cancillería colombiana recoge que la INTERPOL se constituye en una organización mundial que integra a más de 188 países del mundo para contrarrestar la delincuencia trasnacional, aportando una ventaja estratégica a las diferentes entidades policiales y de administración de justicia en la acción multilateral contra el crimen, la persecución de prófugos y organizaciones delincuenciales a nivel mundial.

Con este propósito, en cada país miembro existe una Oficina Central Nacional de INTERPOL, encargada de interconectarse con los organismos de administración de justicia y con los cuerpos de policía de los otros 187 países, además de la Secretaría General de INTERPOL en Lyon, Francia, a través de la red mundial de comunicación protegida.

Colombia se incorporó a la INTERPOL a través del Servicio de Inteligencia Colombiano (SIC), institución que en 1960 asumió la denominación de Departamento Administrativo de Seguridad DAS, y que estuvo al frente de INTERPOL hasta el mes de enero de 2010, fecha en la cual el Gobierno Nacional le otorgó estas funciones a la Policía Nacional.