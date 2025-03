Una cadena de mensajes han dejado en redes sociales familiares, amigos y conocidos de Amalfi Julio Lima, la mujer de 37 años de edad que fue encontrada muerta en la tarde de este miércoles 5 de marzo, en estado de descomposición, dentro de un apartamento del barrio Ciudadela Metropolitana del municipio de Soledad.

En sus publicaciones, las personas manifiestan sentir dolor por la repentina muerte de Amalfi, descrita como una mujer alegre y sociable, y a quien se le vio con vida por última vez en la madrugada del martes de Carnaval.

Kelly Rueda Lima, hermana de Amalfi, en diálogo con EL HERALDO, hizo un recuento de lo que fueron estos últimos días junto a su hermana y de una situación que, aparentemente, podría haber derivado en su muerte.

“Yo el sábado (1 de marzo) estuve con ella tomando compartiendo y el domingo (2 de marzo) también. El sábado nosotras salimos estuvimos con un amigo y una amiga de ella, por allá por la Troja, de la 74. Después nos vinimos para la (carrera) 21 porque estaba todo lleno… El domingo ella se fue para Puerto Colombia con la amiga y el amigo, y después nos volvimos a encontrar en la noche acá en Soledad. Nos fuimos para un bazar y en dicho bazar estaba la pareja actual de ella”, relató Kelly sobre los encuentros con su hermana y descartó la versión de que tenían días sin saber de ella.

EL HERALDO Kelly Paola Rueda Lima, hermana de Amalfi Julio Lima, hallada sin vida en el barrio Ciudadela Metropolitana, de Soledad.

Acto seguido, Kelly narró que en el bazar del barrio Amalfi le reclamó a su pareja por la presencia de una mujer que tenía a su lado, al parecer, una exnovia.

“Él (pareja de Amalfi) estaba con otra muchacha, entonces mi hermana le estaba reclamando que por qué estaba con ella. Creo que era la expareja de él. Por qué estaba con ella y poniéndola en ridículo. Amalfi le dijo que recogiera sus cosas y salieron de pelea”, agregó Kelly.

Posterior a esa escena, según el relato de la mujer, Amalfi y ella se dirigieron a una tienda a donde estaban unos amigos. Allí volvieron a encontrarse con la pareja de la mujer muerta.

“Ella (Amalfi) pidió dos cervezas y él le dijo algo. Ella se devolvió y le pegó por la cara a él, cuando ella le pega él se devuelve y la coge por el cuello y empieza a ahorcarla. Yo vi eso y le pegué con las latas en la cabeza a él y él la soltó ahí y me cogió a mí por los pelos y me estaba pegando, entonces ahí se metió la gente. Ese mismo día él amenazó a mi hermana que se las iba a pagar, que eso no se iba a quedar así. Después le dije a ella que se fuera conmigo y no se quiso ir…”.

Ya el día lunes, de acuerdo con Kelly Rueda Lima, su hermana Amalfi estuvo con unos amigos y ya en la madrugada del martes, a eso de las 4:00 a. m., ella se despidió del grupo. Dijo que tenía que ir a trabajar. Incluso, familiares insistieron en que se quedara, pero ella explicó que tenía que tenía que irse a trabajar.

Desde el martes empezaron a llamar a la mujer, familiares y amigos insistían en saber de ella, pero los intentos fueron en vano porque su teléfono salía fuera de servicio.

Ya este miércoles 5 de marzo, la hija mayor de Amalfi se contactó con su tía Kelly para saber de su madre y, según el testimonio de la entrevistada, entre ambas resolvieron llamar a la pareja de Amalfi, aquella con la que había tenido el pleito, para que fue a la casa donde ambos convivían a ver si ella estaba allí o le había pasado algo.

“Supuestamente él fue y pidió el permiso allá para que lo dejaran subir porque mi hermana ya le tenía prohibido la entrada. Entonces él subió y se encontró con el cuerpo de Amalfi. Después llamó a mi hermano a decirle que mi hermana estaba mal, pero no le dijo cómo”.

Luego de esta situación, policías y peritos del CTI de la Fiscalía llegaron hasta la casa donde fue encontrado el cadáver. A eso de las 6:00 de la tarde empezó la diligencia de levantamiento y en un breve reporte policial se determinó que “la víctima fue encontrada por su expareja sentimental, quien manifiesta que desde hacía día no la veía y decidió entrar al apartamento, hallándola en su habitación boca abajo en su cama, sin signos vitales en estado de descomposición. Los móviles están por establecer”.

Kelly Rueda Lima manifestó a esta casa periodística que irán al Instituto de Medicina Legal para confirmar las causas de muerte de Amalfi. Sobre la pareja de esta se dijo que estaría en calidad de detenido por parte de las autoridades.