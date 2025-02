Un juez de control de garantías ordenó en las últimas horas una libertad por vencimiento de términos a favor de Carlos Villarreal Mercado, señalado por la Fiscalía del feminicidio de Karen Libeth Guerra Hernández, hecho que se registró en enero 2023, en el municipio de Galapa.

Leer más: Fallece uno de los tres hombres lesionados por ataque a bala en el barrio San Salvador

EL HERALDO conoció por medio de fuentes judiciales que el proceso judicial en contra de Villarreal Mercado se encuentra en etapa de juicio y, al parecer, por días que se tardaron en la celebración de una audiencia la defensa del acusado pidió ante un juez la liberación de su defendido, basado en el artículo 230 de la Constitución y el artículo 317 de la Ley 906 en el numeral 5.

La fuente señaló además que en el proceso judicial por el delito de feminicidio agravado contra Villarreal Mercado se han adelantado al menos 20 audiencias y este viernes 14 de febrero, se llevaría a cabo una diligencia más cuando la defensa del hombre presente a uno de los últimos testigos ante el juzgado 11 penal del circuito de Barranquilla, el cual lleva el caso.

Lea también: Murió víctima de atentado sicarial en Sabanalarga

Luego de esa diligencia vienen los alegatos de conclusión y, se le daría paso a la sentencia.

Hay que hacer claridad que por la libertad obtenida por Villarreal Mercado, este podría darle poder a su abogado para que lo represente y no estar presente en la misma.

De acuerdo con la fuente el hombre permanecía en la Estación Transitoria del barrio Las Estrellas.

Reacción de la familia

Esta casa editorial dialogó con Karen Hernández, madre de la occisa, quien expresó su dolor y las pruebas que le ha tocado vivir desde el asesinato de su hija, cuyo dolor aumentó tras conocer la noticia de que al hombre se le había vencidos los términos.

“Bastante dolida, desesperada, porque como un hombre que es un criminal pueda quedar libre, un delito que es un feminicidio agravado y calificado, mis hijos están desesperados, he llorado tanto, hace ocho días mi madre falleció y no he podido dormir tranquila”, manifestó la madre.

La madre de la víctima manifestó que un día había sufrido un accidente de tránsito cuando se disponía a regresar de una de las audiencias del caso de su hija, siniestro que le ha dejado una mano casi inmóvil luego de que una moto la embistiera mientras se movilizaba en otra.

“Con todo eso yo he asistido a todas las audiencias y tuve un accidente precisamente por venir de una audiencia en barranquilla, iba en una moto y otra me tumbó, tuve problemas en una mano y los dedos no los puedo mover casi”, narró Hernández.

El Caso

Aquel 5 de enero de 2023, los vecinos del barrio Los Carruajes de Galapa no salían del asombro tras haber presenciado el macabro hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer de 47 años de edad enterrada en el patio de una vivienda.

Aquella mujer era Karen Lizbeth Guerra Hernández, quien había sido vista por última vez en la madrugada del 1 de enero comprando comida rápida en un negocio de la zona, junto a su pareja sentimental.

Moradores del sector indicaron a las autoridades que en el domicilio, que era ocupado por un sujeto identificado como Carlos Manuel Villarreal Mercado, estaba el cuerpo sin vida de Guerra Hernández, quien era su pareja sentimental y quien también había desaparecido desde el pasado domingo 1 de enero.

Eso fue lo que mencionó en ese momento Jaime Alberto Iglesias Cabarcas, ex compañero sentimental de Guerra Hernández, y padre de su hijo mayor, a este medio de comunicación, tras enterarse de la desaparición.

Le puede interesar: CTI de la Fiscalía captura a alias Masacre y a alias Ever por homicidios en Barranquilla

“Ella el 31 estaba departiendo con la familia y, después de pitos, como a eso de las 2:00 o 3:00 de la mañana, salió a comprar comida rápida a un punto que queda cerca de su casa. Ahí los vecinos dicen que la vieron discutiendo con un muchacho que le dicen El Mono, que llegó desde Sincelejo hace como un año y medio al barrio”, señaló.

Tras perpetrar el asesinato, Villarreal abandonó el municipio y cuatro meses después de la constante búsqueda por parte de los agente del CTI de la Fiscalía, esto obtuvieron valiosa información del paradero del hombre por parte de militares del Gaula del Ejército.

Los soldados fueron los encargados de materializar la orden de captura por la que era perseguido Carlos Manuel, siendo aprehendido en la jurisdicción de Planeta Rica, Córdoba.