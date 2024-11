Momentos de angustia vivieron en la tarde de este jueves los habitantes del barrio Campo Alegre, en la localidad Norte-Centro Histórico de Barranquilla, luego de que parte de un edificio del conjunto residencial Privilegios se desplomara y varias personas quedaran atrapadas bajo los escombros.

Orlando Amador Perros ratreadores en los escombros del desplome de parte de un edificio en Campo Alegre.

Uno de los vecinos que ayudó al rescate de tres menores de edad, quienes fueron trasladados a un centro asistencial tras ser sacados de los escombros, contó a EL HERALDO cómo se registró la emergencia.

“Ahí viven varias familias, pero gracias a Dios nada más se encontraba una (en el edificio), que era la abuela con los (tres) nietos: dos muchachas y un niño. Gracias a Dios no estaban en el primer piso, sino como en el cuarto, eso hizo que no quedaran más abajo de los escombros. Muy triste por lo que pasó”, dijo el hombre.

Orlando Amador Policías y bomberos en el lugar del desplome de edificio en Campo Alegre.

Relató que en el momento del desplome de la edificación él se estaba alistando para salir de su vivienda, pero sus planes cambiaron drásticamente cuando se percató de que varias vidas corrían peligro.

“Yo estaba en mi casa, ya me estaba listando para salir a arreglar mi cicla y escuché un explosión muy fuerte, muy fuerte. Me asusté y vi que toda la comunidad empezó a salir, gritaban y decían que había gente atrapada. Obviamente me dio tristeza, me vine a poner mis botas y enseguida fui a ayudar a los vecinos míos”, agregó.

Mientras llegaban los uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla y el cuerpo de bomberos, los vecinos comenzaron a remover escombros para rescatar a los menores y la mujer.

“Logramos rescatar a tres: dos niñas y un niño. La segunda niña creo que sí tuvo daños, daños que lamentablemente me imagino que ahora mismo la deberían estar operando”, lamentó, aunque resaltó que “gracias a Dios no perdieron la vida, solamente son daños”.

Orlando Amador Uniformados de la unidad de rescate de la Policía en el lugar del desplome de parte de un edificio en Campo Alegre.

“Son accidentes, son cosas que pasan. Claro que la gente de acá ya más o menos estaba consciente de que esto podía suceder en cualquier momento”, dijo el hombre en referencia a las afectaciones en la infraestructura del edificio residencial.

Esta zona fue declarada en riesgo de colapso hace más de diez años debido al grave deterioro, con grietas y huecos en su estructura, que presentaban los apartamentos.

El desalojo por fallas en la construcción del conjunto ‘Privilegios’ comenzó una parte en 2005 y el resto de familias en el 2010 para dejar los 117 apartamentos del edificio completamente desocupados.

El edificio hace parte de la misma zona de Campo Alegre afectada desde el año 2004, cuando empezaron a registrarse los agrietamientos de viviendas ubicadas en urbanizaciones de la calle 83A, como consecuencia de los primeros deslizamientos de la ladera, debido al fuerte invierno de ese año.

Un año después comenzaron a hundirse las primeras viviendas en la ladera y los patios de algunas casas de Ciudad Jardín se desplomaron.