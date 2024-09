Sumidos en la tristeza se encuentran moradores del barrio La Chinita luego de confirmarse el fallecimiento de un hombre identificado como Enrique de Jesús Barraza Barrios, de 54 años, quien en la noche de este sábado 28 de septiembre fue blanco de un atentado a bala registrado en la localidad Suroriente de la ciudad.

El comerciante, según la información que obtuvo este medio de comunicación, se encontraba en la calle 5 con la carrera 14A, cuando fue abordado por dos sujetos armados que se movilizaban en una motocicleta.

Siendo las 8:00 de la noche, estos desconocidos empezaron a dispararle indiscriminadamente hasta que Barraza Barrios cayó al suelo.

Testigos de los hechos intentaron auxiliar a la víctima con rapidez, pero fue demasiado tarde. Fueron al menos tres los impactos de bala, de acuerdo a los reportes médicos, los que acabaron con su vida.

Las razones que propiciaron su asesinato aún no son claros, por lo cual personal adscrito a la Seccional de Investigación Criminal, Sijín, están en pro de verificar si el atentado fue provocado por sus labores como comerciante o por temas personales.

Recordemos que Enrique de Jesús Barraza fue una de las personas que lideraba la búsqueda de la menor Ana Valeria Alfaro Cabrera, de 15 años de edad recién cumplidos, y quien se encuentra desaparecida desde el pasado viernes 2 de agosto cuando se despidió de sus allegados en su vivienda ubicada en la frontera entre Las Nieves y Rebolo.

La unidad de Búsqueda de Desaparecidos del CTI de la Fiscalía Seccional Atlántico ha librado largas jornadas para tratar de ubicar a la adolescente, pero no hay rastros de su paradero. Los últimos mensajes estuvieron relacionados a un mensaje vía Facebook, de manera anónima, los cuales apuntaban a que había sido enterrada a orillas del río, por el sector de La Loma.

“Nos han llegado algunos mensajes, pero eso lo tiene la Fiscalía. Son cosas que ninguna madre quiere saber. Dicen que la vieron por allá y la mataron, que fuéramos a buscarla a la orilla del río, por el sector de La Loma. Yo les dije eso a las autoridades, estuvieron por allá, pero no encontraron nada. Recientemente nos dijeron nuevamente que estaba viva, pero drogada. Nada todavía”, fueron palabras de su madre Yajaira Alfaro a EL HERALDO, en el mes de agosto.

En esa línea, Barraza Barrios fue uno de los pocos vecinos del sector que se atrevió a hablar sobre la desaparición de Ana Valeria, a quien según su mismo relato “quería como una hija”.

“Esa persona (Con la que salió Ana) es del barrio, es conocido, hay testigos que vieron cuando se la llevó. Ahora se perdió, despareció, la mamá no dice nada. Yo le dije que si no le dolería que se llevaran a un niño suyo, hagan lo mismo con ella y verán. Yajaira sabe que la montó y se la llevó, que no tenga miedo”, afirmó en su momento Enrique Barraza, en diálogo con EL HERALDO.

“Me duele porque ella siempre iba a mi casa para estar con mis nietos. Duele que se pierda de esa forma, le pedimos a la justicia que nos apoye”, culminó.

Ni la Policía Metropolitana de Barranquilla, ni el CTI de la Fiscalía han confirmado que la muerte del comerciante tenga alguna relación con el extravío de Ana Valeria Alfaro Cabrera, pese a que también podría tomarse como una de las hipótesis.

Su mamá le aseguró a EL HERALDO en su tiempo que “Ella no iba a salir”. “Me dijo que ya venía y no demoraba. Se fue hasta en chancletas, tenía un enterizo negro. El sábado era que se iba a cambiar, compró ropa que se iba a estrenar ese día para estar con sus amigas”.