A través de una circular de búsqueda del Grupo de Desaparecidos del CTI de la Fiscalía se informó sobre el extravío de dos adolescentes, quienes desde los primeros días del mes no han sido vistas en sus respectivos hogares ubicados en los barrios de Las Malvinas y Rebolo. Las autoridades adelantan las búsquedas a través de testimonios de allegados.

El primer caso se remonta hasta el pasado lunes 2 de septiembre, último día en el que fue vista Yessica Mirleis Borja Ariza, de 15 años, a eso de las 4:00 de la tarde en el barrio Las Malvinas, en el suroccidente de Barranquilla.

Son pocos los detalles que se tienen de su pérdida, más allá de que en el momento vestía una blusa de color azul cielo, un short negro y unos zapatos de color rojo, también portaba un bolso negro.

De acuerdo con la descripción entregada por la Fiscalía, Borja Ariza es de contextura delgada, piel morena, cabello liso corto y de color negro, ojos pequeños, nariz fileña, boca pequeña, labios delgados y tiene un lunar en su nariz.

Yarima Ariza, madre de la desaparecida, en conversación con EL HERALDO, no ocultó su preocupación y desesperación por poder encontrarla lo más pronto posible: “la he buscado por todas partes, llevo tres años en la lucha con ella para que no se me vaya de la casa”.

Un caso similar es el de Leyvis Nicoll Jiménez Mercado, de 14 años, quien también viene siendo buscada desde el pasado martes 10 de septiembre en el que fue reportada por sus allegados como extraviada.

Fue vista por última vez en la fecha mencionada cuando eran las 6:40 de la tarde, en el barrio Rebolo de la capital del Atlántico, desde ese entonces no se sabe de ella.

Jiménez Mercado mide 1 metro con 65 cm aproximadamente, es de contextura delgada, color de piel trigueña, cabello lardo crespo color castaño claro, ojos medianos color café, nariz recta boca mediana y labios gruesos.

Al momento de su desaparición portaba una blusa de algodón color blanco talla S, mangas larga, tenis de tela color negro con blanco marca FILA talla 37, así como un bolso tipo morral escolar color negro y una bolsa plástica verde con corredera, según lo descrito por el ente investigador.

En caso de obtener información de las personas referenciadas, puede comunicarse urgente al número de teléfono 3225089 extensión 50351 o al celular 3022727494, trasladarse a la calle 53B #46-50 Cuerpo Técnico de Investigación Seccional Barranquilla, primer piso Edificio Nelmar.

Adultos mayores

Dos adultos mayores también son buscados por el Grupo de Desaparecidos del CTI de la Fiscalía, estos fueron identificados como Carlos Antonio Baena Carrillo, de 59 años, y Oliverio Terraza Castro, de 64.

Carlos Antonio fue referenciado por última vez, cerca de las 11:00 de la noche del pasado martes 10 de septiembre, cuando caminaba por la calle 80 con la carrera 45. Nunca llegó a la vivienda en donde reside, algo que alertó a sus familiares.

Su estatura es de 1,70 aproximadamente. De igual manera, hablamos de un hombre con textura robusta, piel morena, cabello corto, ojos pequeños de color negro, nariz achatada, boca pequeña y labios delgados.

Baena Carrillo tiene manchas rojas en su brazo derecho, pecas en su rostro y una cicatriz en la palma de su mano izquierda. Cuando fue visto por última vez, tenía un suéter de color amarillo, pantaloneta negra, tenis sintético de color negro, gorra y gafas.

Desde cinco días antes de su desaparición, ya era buscado por las autoridades Oliverio Terraza Castro, quien se perdió del radar de sus allegados desde el jueves 5 del presente mes.

Terraza estaba en la segunda etapa del barrio Carlos Meisel, de Barranquilla, cuando no fue vuelto a ver desde las 3:38 de la tarde de aquel jueves.

Oliverio mide 1,75 centímetros de estatura aproximadamente, de textura robusta, color de piel trigueña, cabello corto liso, ojos negros medianos, nariz achatada, boca y labios medianos. Tiene un lunar de color negro en forma de moneda con pelos en su muñeca derecha y una prótesis dental en la parte superior delantera.

Tenía puesto un suéter de poliéster color amarillo, talla L, pantalón tipo jeans color azul claro talla 38, zapatos tenis de color blanco con rayas verdes de talla 42.

De obtener información favor comunicarse al teléfono 3225089 extensión 50351, celular 302272 7494, a la calle 53B #46-50 Cuerpo Técnico de Investigación Seccional Barranquilla, primer piso Edificio Nelmar.

¿Y Luis Carlos?

La repentina desaparición de Luis Carlos Olivares Torres, de 25 años, también es materia de investigación para las autoridades competentes.

“Informa el reportante que fue visto por última vez en el barrio Villate, de Barranquilla, a eso de las 9:30 de la noche de este 23 de septiembre. Desde entonces se desconoce su paradero”, informa su circular.

“Mide 1.72 de estatura aproximadamente, de con textura delgada, piel morena, cabello corto crespo, ojos pequeños de color negro, nariz recta, boca mediana, labios medianos y dentadura completa. Tiene acné en su cara y un tatuaje en el pecho con el nombre de Yazmile con rosas a su alrededor”, agrega.