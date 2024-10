Poco a poco se van conociendo más detalles de la historia del desmembrado del barrio Carlos Meisel, la cual empezó al mediodía del pasado martes 6 de agosto cuando niños de este sector de la localidad Suroccidente de Barranquilla hallaron en un potrero una cabeza metida en una bolsa de basura.

Tal suceso se presentó en la calle 74C con carrera 24, popularmente conocida como ‘la Canchita’, hacia la 1:00 de la tarde.

Testigos de los hechos señalaron que los pequeños se percataron cuando un sujeto a bordo de una motocicleta lanzó la bolsa negra hasta donde estos se divertían.

“La cabeza de un perro, la cabeza de un perro”, fueron las palabras con las que los niños asociaron la acción registrada y solicitaron la presencia de un adulto en el lugar. Luego de eso un padre de familia abrió con cuidado el ‘paquete’ y, con un tono desesperado, alertó a la comunidad sobre el resto humano.

Los niños dejaron con velocidad el lugar y, por el contrario, empezaron a llegar más y más adultos.

También arribaron a la zona policías y luego hicieron presencia peritos del CTI de la Fiscalía, quienes se dedicaron a labores forenses.

Posterior a la diligencia, el coronel Dave Figueroa, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla, confirmó que la institución armada había organizado un equipo investigativo para esclarecer estos hechos y dar con el paradero de los presuntos responsables.

“En las últimas horas fueron encontrados los restos de una persona en la localidad Suroccidente de la ciudad. Ya se ha destacado por parte de la Policía Metropolitana de Barranquilla unas unidades especializadas de la Secretaría de la Investigación Criminal con el fin de dar con el paradero de los autores y los móviles de este hecho”, sostuvo el oficial.

Con el paso de las horas, a través de redes sociales se confirmó que la víctima fatal del atroz hecho era Yesid Andrés Cabrera, un joven de 22 años y residente en Nueva Colombia, también en el suroccidente.

Este habría sido identificado por sus allegados por dos tatuajes: una cruz en el pecho y el rostro del personaje de tiras cómicas el ‘Guasón’ en una pierna.

Sobre la versión que la cabeza hallada en Carlos Meisel no sería de este joven sino de otro sujeto descuartizado, la Policía señaló que hasta el momento no se tiene certeza de eso. En tal sentido solo habría un solo caso y no dos o tres como lo plantearon en redes sociales.