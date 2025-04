La actriz Sophie Nyweide fue hallada sin vida el pasado lunes 14 de abril en la localidad de Bennington.

Murió famosa influencer a sus 21 años, tras luchar contra el cáncer de colon

Crisis diplomática entre India y Pakistán: clausura de frontera terrestre, expulsión de representantes y cierre de espacio aéreo

El mayor ataque a Kiev en meses, la respuesta de Rusia a la propuesta de tregua de Zelenski

Tenía 24 años y, según confirmó el portal People tras consultar su certificado de defunción, estaba embarazada al momento de fallecer. Las autoridades del estado de Vermont se encuentran investigando su muerte.

Nyweide se hizo conocida en su infancia por su participación en películas como Margot y la boda (2007) y Noé (2014), donde compartió pantalla con grandes figuras de Hollywood.

Estados Unidos presenta el primer caso de terrorismo contra un supuesto miembro del Tren de Aragua

Los medios reseñaron que su cuerpo fue encontrado cerca de un río, junto a una improvisada casa de ramas, en las cercanías de una escuela secundaria. De acuerdo con las fuentes, un hombre que se encontraba con ella en ese momento está colaborando con la investigación, aunque no ha sido catalogado como sospechoso.

Hasta ahora, la causa oficial del fallecimiento aún no ha sido determinada. La autopsia fue completada, pero las autoridades están a la espera del informe toxicológico para esclarecer lo sucedido. La policía de Bennington ha mantenido abiertas varias líneas de investigación, incluyendo la posibilidad de un acto criminal.

La familia de Sophie le escribió un emotivo obituario en línea, en el cual le recordaron con cariño su pasión por la actuación desde temprana edad y reflexionaron sobre las profundas luchas internas que enfrentó la joven a lo largo de su vida.

Maduro anuncia que en Venezuela arrancará a operar el sistema de navegación GLONASS, el GPS ruso

“Muchos de sus escritos y obras de arte son hojas de ruta de sus luchas y traumas. Incluso con esos mapas, diagnósticos y sus propias revelaciones, sus seres queridos, terapeutas, agentes de la ley y otros que intentaron ayudarla, tienen el corazón roto por no haber podido salvarla de su destino”, dijeron.

En diálogo con People, la madre de Sophie, Shellye, aseguró que no conocía a las personas con las que su hija estuvo la noche de su muerte. “Hay una investigación abierta. Los resultados de la autopsia aún no están listos. Dijeron que tomaría entre seis y ocho semanas. Así que no puedo decir nada con certeza”.