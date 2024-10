El pasado martes 16 de julio, la princesa Sheikha Mahra sorprendió al mundo entero al anunciar, a través de su cuenta de Instagram, que decidió poner fin a su relación con el jeque Mana Al Maktoum.

Fue una boda de princesa con el emir de Emiratos Árabes Unidos, un hombre caracterizado por sus gustos acordes a las excentricidades de un multimillonario. Sin embargo, este no quedó muy bien parado cuando, en su mensaje, la princesa deja entrever que la razón de la separación serían infidelidades.

'Querido marido, como estás ocupado con otras compañeras, por la presente declaro nuestro divorcio. Me divorcio de ti, me divorcio de ti y me divorcio de ti. Cuídate. Tu exesposa', escribió ella.