El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo hoy que está en curso una investigación sobre por qué durante las legislativas del pasado 6 de diciembre hubo más de un millón y medio de votos nulos y pidió que se determine 'la verdad' y se tomen los 'correctivos constitucionales'.

'Hay por ahí, un poco de votos nulos que se están investigando, casi 1.500.000, se está investigando', dijo Maduro en un acto con simpatizantes que encabezó en el palacio presidencial de Miraflores.

'En un estado por ejemplo de un circuito, normalmente ganado por el chavismo, pierde una diputada nuestra por 82 votos y hay 15.000 votos nulos, ella hizo un documento, lo va a meter para que se investigue a fondo, se determine la verdad y que se tomen los correctivos constitucionales', dijo el mandatario.

Señaló que eran 'bienvenidas' las 'reclamaciones' con pruebas y 'sin llamar a la violencia' sobre los resultados de las legislativas que ganó la oposición al lograr una mayoría calificada de dos tercios del Parlamento con 112 diputados sobre 55 del chavismo.

'Y que funcionen las instituciones', pidió.

Recordó, además que él fue el primero en 'reconocer la verdad' de los resultados electorales e insistió en que el triunfo de la oposición es 'circunstancial' pues la llamada 'revolución bolivariana' que encabeza tiene 'la fuerza del pueblo para remontar ese revés' y 'reencontrar el camino de las nuevas victorias'.

Más temprano Maduro indicó que no permitirá que la oposición, que triunfó en las legislativas y que tendrá el control del Parlamento cuando se instale el próximo 5 de enero, consolide un 'golpe electoral'.

'No crean que esto se va a quedar así, nosotros vamos a cambiar esta situación y no le vamos a permitir a la derecha que consolide su golpe electoral, no lo vamos a permitir', dijo Maduro a un grupo de empleados del sector público.

Sostuvo que 'el pueblo se ha declarado en rebelión' tras la victoria de la oposición, que quedó por encima de oficialismo por una diferencia de casi dos millones de votos.

La victoria de los opositores agrupados en la plataforma opositora Mesa de la Unidad Democrática 'es la amenaza del desmantelamiento de la patria', señaló el gobernante, quien pidió a sus seguidores: 'asúmanse ustedes como pueblo rebelde'.