El máximo líder cubano, Fidel Castro, afirmó este domingo que pese a limitaciones de salud aún puede ser un 'soldado de las ideas', pero no participar en el desfile por los 50 años de socialismo en Cuba realizado el sábado.

'Les prometí ser un soldado de las ideas, y ese deber puedo cumplirlo todavía', escribió el ex gobernante de 84 años, en un artículo publicado en primera plana de la prensa local.

Castro, retirado del gobierno desde que cayó enfermo de gravedad en julio de 2006, explicó que podía haber estado en la Plaza de la Revolución 'tal vez una hora bajo el sol y el calor reinante, pero no tres horas'.

'Atraído por el calor humano allí reinante, me habría creado un dilema. Créanme que sentí dolor cuando vi que algunos de ustedes me buscaban en la tribuna. Pensaba que todos comprenderían que no puedo ya hacer lo que tantas veces hice', afirmó.

'Vale la pena haber vivido para el espectáculo (...) y vale la pena recordar siempre a los que murieron para hacerlo posible', dijo Castro en referencia al desfile que también conmemoró el 50 aniversario de la derrota de la invasión anticastrista de Bahía de Cochinos.

Castro, quien aún es primer Secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC, único) mencionó también que observó por televisión la apertura el sábado del VI Congreso, pero no comentó el discurso de amplio discurso de su hermano, el presidente Raúl Castro, hasta ahora segundo secretario de la organización.

En el discurso, Raúl ponderó la contribución de Fidel con sus artículos de prensa y destacó que el 'aporte moral y liderazgo indiscutible' del 'Comandante en Jefe' no dependen 'de cargo alguno'.

Raúl Castro, a quien Fidel cedió el mando en 2006, propuso el sábado limitar a un máximo de 10 años los cargos de poder en Cuba, gobernada medio siglo por los hermanos Castro.

El Congreso debe elegir un nuevo Comité Central, hasta ahora de 125 miembros, que incluye al selecto Buró Político (19), y al Secretariado (10), encabezados por Fidel y Raúl, desde la creación del partido en 1965.

Hace tres semanas, Fidel Castro reveló que renunció a su cargo de máximo jefe del PCC cuando enfermó, y se autodenominó 'soldado de las ideas', por lo que es casi seguro que en el Congreso del PCC será oficialmente relevado por su hermano. AFP