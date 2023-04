Registro de la marca, trámite esencial para el crecimiento empresarial

El registro de marca es una de las decisiones más importantes que todo empresario, sin importar el tamaño de su negocio, debe tomar para proteger sus signos distintivos como marcas, nombre y enseñas comerciales.

Asimismo, el registro de una marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio o empresa el derecho exclusivo de utilizar un signo o expresión servicios.

“No es lo mismo la Cámara de Comercio que el registro de marca, son dos bases fundamentales para el crecimiento y desarrollo de su empresa”, expresa Rubén Noriega, coach de imagen en línea masculina y propietario de la boutique que lleva su nombre.

Rubén Noriega ha trabajado con artistas de talla internacional como Mr. Black, Danny Daniel y jugadores de fútbol como Sebastián Viera, quienes también apoyan su marca.

“El registrar mi marca ante la SIC con el apoyo de la Cámara de Comercio para mí fue un paso fundamental. Me asesoraron y me acompañaron con el tema legal y estaban muy pendientes de mí, me enviaban correos electrónicos en los que me informaban en qué etapa iba el proceso de inscripción ante la SIC”, asegura el empresario.

La Cámara de Comercio de Barranquilla (CCB), acompaña al comerciante o empresario desde el inicio del proceso hasta el resultado de la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia. El 98% de los registros realizados por la CCB son aprobados por la SIC.

El registro de marca ante la SIC le confiere a su titular El derecho de uso exclusivo de un signo o expresión, mientras que la inscripción en el registro mercantil que se realiza ante las cámaras de comercio es una obligación que debe cumplir el comerciante cuando realiza actos o actividades mercantiles.

La vigencia de un registro de marca es de 10 años, renovables por períodos iguales, contados a partir de la fecha en que se obtiene el registro.

