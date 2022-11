“No sabía cómo afrontar mi diagnóstico”: Selena Gómez sobre su salud mental

La artista de 30 años ha dejado en evidencia temas de su vida personal—como su trasplante de riñón— con el fin de ser ejemplo para los jóvenes.

En uno de los avances del documental ‘My Mind and Me’ Gómez contó que no sabía cómo asumir su condición de salud. “No sabía cómo iba a afrontar mi diagnóstico. ¿Y si volvía a ocurrir? ¿Y si la próxima vez no podía volver? Necesitaba seguir aprendiendo sobre el tema. Necesitaba tomarlo día con día”.

En medio de su intervención, la artista contó que actualmente es más estable y se siente mejor. “Soy más feliz y controlo mis emociones y pensamientos más que nunca”, reveló.