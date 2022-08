“Humillante e injusto”: Pirry revela detalles de cómo le quitaron su programa

Pero no todo fue excepcional, el creador de contenido aprovechó una sus publicaciones para relatar dos episodios que marcaron su vida, entre esos la perdida de sus programas de televisión.

“Cuando me quitaron mi programa de una manera humillantes e injusta, mi mamá me decía que “cuando una puerta se cierra, otra se abre”. Yo le decía “mamita, no me dé consuelos pendejos”. ¿Están pasando un mal momento? Véanse este video, que de pronto por ahí les dejo una chispita”, se lee en la descripción de la publicación.

El video inicia contando una de las mejores experiencias de su vida, el cual fue visitar el lago de lava del volcán Nyiragongo, en la región del Kivu (República Democrática del Congo).