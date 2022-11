Melissa Martínez confirma que posará para la revista SoHo

Esta vez, la empresaria expresó su molestia hacia el programa ‘Lo sé todo’ luego de que publicara un comentario de la presentadora en un post de Daniel Habif.

“La pregunta es: ¿te lo seguirían ocultando si no te hubieras enterado?”, dice el post de Habif a lo que la actriz responde con un emoji. ‘Lo sé todo’ puso esta interacción en evidencia y escribió “¿Indirectas muy directas?”.

Cansada de los rumores, la periodista respondió a la publicación.

“Déjenme trabajar y vivir, no interrumpan mis jornadas con especulaciones sin sentido. La vida es más que un capítulo, no todo se remite a esto. Felicidades si ustedes viven de pelea con el mundo, ¡pero no todos somos así!”, expresó.

Y después agregó, “Mientras yo trato de sacar proyectos adelante ustedes inventan peleas imaginarias que, les repito: no existen. Una mujer como yo puede aportar cosas más positivas a una sociedad bastante golpeada por problemas reales”, aseveró Martínez.