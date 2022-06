Mariah Carey está a punto de iniciar una batalla legal por uno de sus éxitos

Las celebridades y los tribunales parecen estar más ligados que nunca. Esta vez, Mariah Carey, una de las cantantes más exitosas de la industria.

La intérprete estaría a punto de iniciar una batalla legal por una de sus canciones más escuchadas a lo largo y ancho del mundo.

Se trata de ‘All I want for Christmas Is You’, el clásico navideño.

El tema estaría en discusión por una demanda interpuesta por el músico estadounidense Andy Stone.