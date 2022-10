Mamá de Yina Calderón dio su opinión acerca de varios ‘influencers’

Sin ser suficiente de Andrea Valdiri se refirió a sus procedimientos estéticos e insinuó que perdió el dinero. “Ella es muy bonita, pero ellas fue la que perdió la plata, le pasó igual que a mí. Come y come y come (…) Y pierde uno la plata (…) Ella la ofendió bastante, la vez del cloro y todo eso”.

Al finalizar la dinámica, la madre de la creadora de contenido reiteró que su hija no estaba relacionada con los ‘influecers’ que mencionó.

“Quiero aclarar: Yina Calderón no se hace responsable de las acusaciones y palabras de la señora que está aquí, al lado. Simplemente les puse la foto. También, quiero aclarar, en segunda instancia, que yo también acepto todo lo que digan de mí… Y, por último, quiero aclarar que Yina Marcela Calderón Ome no es amiga de ninguno de los susodichos anteriormente nombrados y, tampoco, de su agrado”.