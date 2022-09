Juan Duque sorprende a Lina Tejeiro en el hospital ¿Qué le pasó a la actriz?

Al mismo tiempo fue enfática al decir que no se trataba de una enfermedad de transmisión sexual, esto luego de que varios de sus seguidores especularan que la infección se debería por tener relaciones sin protección.

“Voy a aclararles algo porque supuestos doctores de Instagram me están diciendo que me pasó por tener relaciones sin protección. A ver, hace días no pasa, y yo sufro de reflujo urinario. Es decir, yo hago chichí y el último poquito se me devuelve. Eso hace que no evacúe completamente la orina y genere infecciones urinarias”, agregó.

Por otro lado, Lina comentó que ya los doctores pudieron controlar el dolor y actualmente la estaban estabilizando ya que tenía los síntomas para presentar una pielonefritis.