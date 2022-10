Laura Acuña mostró sus tacones rusos que son “difíciles de conseguir”

A lo que ella confesó: “Amo los tacones. Son mi debilidad. A mí la ropa y los bolsos no me trasnochan tanto; nada de lo que normalmente les gusta a las mujeres. A mí lo que me trasnocha son los zapatos. Los tacones me parecen alucinantes”.

Entre los tacones que mostró ‘Suso el paspi’ se apreciaban unos Carolina Herrera, marca de lujo con reconocimiento internacional. También sacó unos hechos en Rusia y la presentadora confesó que esos son sus favoritos.

“La historia de esos tacones es demasiado. Eso es ruso y me los trajo mi hermana. Los amo y los tengo en la caja porque son muy difíciles de conseguir. Le pedí el favor de que me los trajera y le tocó voltear mucho. Me los trajo con la caja porque me gustan muchísimo”, contó.