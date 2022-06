Las razones detrás de la posible separación de Shakira y Piqué

Sumando un nuevo capítulo a esta historia, la canción Te felicito, el último hit de Shakira, que grabó junto al reguetonero puertorriqueño Rauw Alejandro, parece dar cuenta del difícil momento por el que atraviesa la pareja.

El éxito musical narra un reclamo a alguien que traicionó su confianza. Con versos como: “Por completarte me rompí en pedazos/ me lo advirtieron, pero no hice caso/ me di cuenta de que lo tuyo es falso/ fue la gota que rebasó el vaso”.