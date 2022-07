¿Por qué Mike Bahía y Greeicy no muestran la cara de su hijo Kai?

“Nunca me imaginé que la gente se fuera a tomar tan en serio el hecho de que respetemos la decisión de él de ser una figura pública o no. Fluir creo que es la palabra que une todas las cosas que sentimos en nuestro hogar y pues al final que la gente vea públicamente su rostro es una decisión de sus padres y de él”, afirmó Mike.

El cantante agregó que le “encantaría que él tomara la decisión. Que él dijera me tomé una foto y la subí porque quiero subirla, pero no sé si yo arbitrariamente lo publique solo por ganar un like o un comentario”.