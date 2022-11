La Liendra ya no hará parte del reality ‘La isla de los famosos’, ¿qué pasó?

“He entrenado, he corrido y hasta vomitado para ir a ese ‘reality’. Llegó el momento de mostrar mis habilidades. Ya es hora… de quedarme en la casa”, dijo el influencer.

Asimismo, expresó que el canal se contactó con él para notificarle que los exámenes médicos no habían salido bien, y que por tal motivo no podía participar.

“Esto es increíble. No entiendo. Me hicieron exámenes de oído y salí sordo. Esto es el colmo. Un orejón sordo. ¿Cómo así que con estos parlantes no escucho? ¿Dios, para que me hiciste con estas antenas si no escucho?”, contó a través de sus historias.

Dentro de sus declaraciones, La Liendra señaló que en un futuro es posible que pierda la audición en un oído, y adicional a eso “los exámenes señalan que tiene problemas de visión”.