Karol G se habría operado a los 18 años por presión social

En una entrevista a la revista Vogue (estadounidense), la artista reveló que se operó desde a temprana edad. “Desde pequeñitas todas las querían tener (cirugías) yo durante mucho tiempo no lo quise, pero llegó un punto en el que dije: ‘las debo tener, soy la única que no las tiene’, y me puse, yo tengo aumento desde los 18 años. Lo hice porque todo el mundo lo hacía, el entorno alcanza a cambiar su pensamiento”.

En medio de la intervención sostuvo que no se siente completamente cómoda con ese procedimiento aunque actualmente está satisfecha con su cuerpo porque lleva una vida saludable y para la artista estar sana es una fuente de motivación.