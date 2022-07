Jhonny Rivera se mudará de su finca tras recibir amenazas

“Hablemos de la finca. Sí me va a dar muy duro. Uno levantarse, ver el paisaje y lo animales en paz, es muy chévere… ya estoy acostumbrado a esto. De hecho yo me vine por la pandemia y me amañé y ya no me quiero ir de aquí”, inició Rivera.

Jhonny compartió a sus seguidores que empezó a hacer inversiones en la finca para vivir más cómodo y ahora que las está terminando se ve casi que en la obligación de irse, puesto que hay personas que han llegado a pedirle ayuda al artista, pero últimamente aquellas peticiones se ha tornado un poco amenazantes.