Claudia Bahamón terminó con moretones e incapacitada practicando kite surfing

“Terminé con cortada en el pie, todos los revolcones posibles, bajé nuevamente el nivel del mar de tanto tragar agua, incapacitada de cintura, golpe de tabla en el cachete (con morado y que tal) en fin… menos mal mis talentos son muchos pero este ya no fue”, escribió Bahamón en su cuenta de Instagram.

Pero a pesar de los golpes que recibió, Claudia dejó claro que la caída no la amilanaron y que si está en sus posibilidades se atrevería a practicar de nuevo el deporte: “Lo seguiré intentando LO JURO! Porque esta espina me la saco porque me la saco”.