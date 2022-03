Carolina Cruz, blanco de críticas por opinión del aborto y tips de belleza

La publicación de Carolina Cruz también revivió la polémica que giró en torno a Taliana Vergas, ex reina de belleza, quien compartió en su perfil de Instagram la noche de la aprobación de la despenalización su opinión contraria a la medida adquirida, asegurando que “un bebé de seis meses ya puede nacer y vivir, no me imagino el daño emocional y sicológico para la mamá de acabar con la vida de un bebé en semana 24″.