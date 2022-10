La inesperada revelación de Carlos Giraldo sobre su salud: tuvo una ETS

Al hablar sobre su salud comenzaron las preguntas, y en un punto comentó que también sufrió por cuenta de una enfermedad de transmisión sexual, sobre la cual no comentó su nombre, pero si fue enfático y picante en asegurar que “quien no haya tenido una, no ha vivido”.

De inmediato, sus compañeros de set intentaron indagar más sobre el tema. En un punto, la samaria Mary Méndez le preguntó por la normalidad con la que hablaba al respecto, a lo que Giraldo señaló: “Yo creo que a todos, en la adolescencia, algo se nos pegó”.

Sin entrar en detalles, aseguró que solamente pasó por ese tipo de enfermedades en una ocasión, e invitó a los televidentes a tener más cuidado a la hora de vivir una sexualidad responsable.