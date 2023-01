Brad Pitt compra casa de más de 100 años por 40 millones de dólares

Si bien no se tiene información sobre cómo es la casa por dentro, sí se conoce quiénes la diseñaron. Se trata de los hermanos Charles Sumner y Henry Mather Greene, quienes en 1918 fueron contratados por el escritor Daniel Lewis James para diseñar la residencia.

Su ubicación, a pesar de ser peligrosa por estar al borde de un peñasco, es privilegiada, de acuerdo a los arquitectos y expertos. La casa tiene vista al mar desde casi todos sus ángulos.

El empresario David G. Colister, por ejemplo, celebró la adquisición del actor. “Investigué un poco y encontré el nuevo hogar de Brad Pitt en Carmel, California. Pagó 40 millones de dólares por él. 18 de julio de 2022, pero mira qué bonito es. Bien hecho Brad”, trinó.

