Bono asegura que ha recibido amenazas de muerte por su activismo

En el libro, el cantante asegura que tanto él como la banda han recibido amenazas de muerte por su activismo.

Este fin de semana pasado, aprovechando la invitación a al Festival de Literatura de Cheltenham en Inglaterra, dio más detalles al respecto, recordando la vez que un par de oficiales de inteligencia le advirtieron que la activista Ali Stewart, su esposa, podría ser blanco de un ataque.

En otro extracto del libro, Bono cuenta cómo la posición anti paramilitar de U2 habría interferido con los planes del Ejército Republicano Irlandés (IRA), entre los 80 y 90, por conseguir financiación en Estados Unidos.

“Un líder de una pandilla en Dublín había planeado secuestrar a mis hijas. Su gente había estado vigilando nuestras casas por varios meses para elaborar un plan bien estructurado”, asegura en otra parte de su relato.

También se relata en un capítulo de la obra la vez que la banda sufrió intimidaciones tras el lanzamiento de ‘Pride (In the Name of Love)’, su tributo a Martin Luther King Jr. Mientras se encontraba en una gira por Estados Unidos, en su paso por Arizona, Bono fue chantajeado con no interpretar el verso sobre el asesinato de King o de lo contrario “no llegaría hasta el final de la canción”.