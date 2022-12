Así luce actualmente Isabella Damla, la protagonista de la novela turca Elif

“Obviamente voy a ir a la universidad, eso está decidido. Por suerte en la escuela me va muy bien, me gusta Matemáticas, y allí no soy una actriz, soy Isabella. Realmente, haber pasado cinco años compartiendo el colegio con las grabaciones no se me complicó tanto... Me gustaría estudiar cine y convertirme en directora. Y también podría estudiar ciencias políticas y convertirme en diplomática, esa es una carrera que siempre me gustó si no me decido por el cine”, dijo en una entrevista para revista argentina Semanario.

Su última incursión en la actuación la realizó para la telenovela ‘Bahari Beklerken’, llamada en América Latina y España como ‘Una luz de esperanza’, la cual fue estrenada en territorio turco en el 2019.