Andrea Valdiri le regaló un carro a Kelly, la niñera de sus hijas

Continuó diciendo: “Porque no alcanzan los regalos materiales para agradecer a cada uno de los que trabajan alrededor mío. A ti, Kelly, que por más de 7 años has tenido mucha paciencia y amor por lo que haces; has cuidado a mis hijas, mis mayores tesoros”, manifestó.

Finalizó diciendo que valora la honestidad de las personas que la rodean pues, según dijo, lo considera un tesoro.

“Reconozco que soy lo que soy por estás personas que se han mantenido leales, no a mí, sino a su esencia; para algunos seré la mala del paseo, para otros seré su gran apoyo, pero nuestra honestidad nos permite ver con claridad lo positivo y lo que no lo es. Así, entre todos, podemos tolerarnos desde la verdad, perdonarnos y continuar creciendo juntos como equipo”.