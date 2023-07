Pipe Bueno regresa como jurado de ‘Yo me llamo’

Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Pereira, y Medellín, fueron las ciudades hasta donde llegó Yo me llamo en busca de participantes que se acerquen a ser el doble perfecto de su artista favorito. Solo los mejores llegarán al escenario para convencer a los expertos de quedarse en el templo de la imitación.

En esta nueva temporada, Amparo Grisales, asegura que: “Como jurado voy a ser sincera y frentera. Yo estudio mucho y por eso, desde mi posición, considero que lo importante es guiarlos, decirles la verdad y recordarles las características que deben acompañar al personaje que están imitando. Soy severa y cuando no hacen bien la tarea soy mucho más exigente y por eso, hemos logrado en otras temporadas los dobles perfectos”.

En esta oportunidad, el cantante de música popular Pipe Bueno regresa a Yo me llamo luego de haber sido jurado en los años 2017 y 2018. “Esta vez hay un Pipe Bueno mucho más maduro, que ya tiene dos hijos y 31 años, pero mi corazón noble y la persona que soy en esencia, sigue igual, nadie lo podrá cambiar. Además, evidentemente sí seré un poco más severo en algunas circunstancias y tendré más criterio. Me notarán un poco más firme en ciertas decisiones y verán que, probablemente, a mis compañeros, Amparo Grisales y César Escola, no les agrada o no estarán de acuerdo, pero si algo tengo claro es que una vez decida algo y tenga argumento para ello, lo defenderé”.