Imitador de Mario Bros causó furor en redes en el estreno de Yo me llamo

Entre tanto, en su cuenta de Instagram, el programa publicó un video del imitador, quien comentó: “Empecé a hacer este personaje con el casco y el bigote por hacer a la gente reír, no pasamos, pero siempre con Dios agradecido, conté con el apoyo de mi familia y eso me motivó”.

Aunque no pasó la audición, el imitador se ganó el cariño del público y dijo que “regresaría con otro personaje, porque, si no, vuelven a cogerme de recocha y Amparo vuelve y me peina”.