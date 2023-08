Así reaccionó Pipe Bueno a su doble en ‘Yo me llamo’

Ese fue el caso que se dio en la noche del martes cuando uno de los concursantes llegó para imitar al cantante de música popular Pipe Bueno, quien dejó una buena impresión por su parecido en la voz.

Al ritmo de ‘Te hubieras ido antes’, una de las canciones más exitosas del artista, el participante se ganó los aplausos del público y los jueces inmediatamente quedaron conquistados con su canto y oprimieron el botón verde.

Pipe Bueno le dijo a su doble que cuando lo vio entrando a la tarima de Yo me llamo no quedó muy convencido por su forma de caminar pues “tendría que haber caminado como una estrella, no como aburrido, como arrastrando los pies”.

Luego de eso, como es costumbre en el programa, el artista original cantó junto a su doble para comparar las voces y las interpretaciones. En este caso volvieron a cantar la misma de ‘Te hubieras ido antes’.

Al finalizar la canción, el jurado y cantante de música popular explicó que “yo en el proceso de mis 15 años de carrera artística he tenido cambios en la voz, no solamente porque comencé a mis 16 años y hoy tengo 31, sino porque mejoré mi técnica vocal, entonces, en el caso de ‘Te hubieras ido antes’, yo cantaba con una voz muy ligera, muy aireada y ahorita canto con una voz con más cuerpo, entonces es válido escuchar una voz que sea de hace unos cuantos años, como también escuchar la voz de ahora que es un poco más potente”.