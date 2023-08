Así fue la presentación de imitadora de Mía Colucci, de RBD

César Escola, Pipe Bueno y Amparo Grisales le dieron un no rotundo a la participante quien se mostraba convencida de ser igual al icónico personaje.

“La verdad como que no saben nada de Rebelde, están viejos, pero no saben nada”, dijo ‘La Diva de Colombia’.

Ante esto, la concursante expresó: “No me llamo, ¿cómo que yo no me llamo?, yo, sí me llamo Mía Colucci, al cabo que no quería estar aquí”.

Pese a estar vestida con el uniforme del Elite School Way, sus capacidades vocales estaban lejos de parecerse a la original.

“Para, para, te estoy salvando para que no pierdas la voz, que ya estás perdiendo. Físicamente, tampoco te pareces, cantas horrible, es como una parodia eso que estás haciendo, o sea, no te llamas”, dijo Amparo.