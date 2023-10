Así fue el cruce entre Amparo Grisales y Melina Ramírez en ‘Yo me llamo’

“Yo no soy un artista de mensaje social, esta canción no es de mensaje social, pero aprendamos que se puede perrear, ser educado y respetuoso a la misma vez. Si ella no quiere bailar contigo, respeta. Ella perrea sola”, dijo Bad Bunny en 2020 sobre su canción.

Sin embargo, Amparo Grisales dejó en claro su postura respecto a los piropos hacia las mujeres, considerando que no tienen nada de malo y no lo ve como algo machista. Al debate se sumó Melina Ramírez, afirmando que a muchas mujeres no les gusta recibir piropos.