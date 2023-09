Reciente presentación de Shakira en ‘Yo Me Llamo’ desató ola de comentarios

Sin embargo, durante el avance de la competencia, los jurados son cada vez más exigentes, lo que hizo que en su más reciente presentación interpretando ‘Suerte’, hubo algunos comentarios divididos.

La primera en darle baja puntuación a la participante fue Amparo Grisales, afirmando que se ahogó en varios momentos del show.

“Yo la sentía ahogada todo el rato. La pasada presentación sí tenía un concierto de las voces de Shakira. Esta canción es la que más representa a Shakira. Me faltaron los ‘gallitos’ y esos melismas, pero te sentí agotada. No es fácil, pero yo sé que tú lo logras, a respirar. Shakira baila tres horas y no se ahoga”.

No obstante, César Escola refutó este comentario defendiendo a la chilena, enfatizando en que era una canción complicada.

“Una canción complicada para la participante, porque tenía que mostrar el baile. En lo vocal el aire estuvo bien. Yo esperaba ese pelo rubio y la energía y me encanta porque es fiel a los movimientos de Shakira”.

Y es que Shakira tiene una voz única y una manera muy distintiva de moverse y expresarse en el escenario. Para lograr una imitación exitosa, se requiere no solo un gran talento vocal, sino también una habilidad para capturar su estilo y carisma.