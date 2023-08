Amparo Grisales lloró al tener que eliminar a la imitadora de Kany García

Durante la noche de ayer, una de las que realizó su presentación fue la imitadora de la cantante puertorriqueña, Kany García, quien logró el “sí” de Cesar Escola y Pipe Bueno, pero no el de Amparo.

“Te sentí como ella en el coro, pero te sentí muy desafinada y dejabas caer los finales”, dijo la actriz, sin embargo la participante insistió en otra oportunidad y comentó: “Me comprometo contigo, Amparo, a que voy a dar el 100 % de mí”.

Durante este momento, Pipe Bueno aún no había dado su veredicto, que era el verde que faltaba para que pudiera avanzar en el programa.

“Para mí, no se llama. A ver, calma, me encanta que estás en personaje, pero falta, Pipe... aquí estoy enviando buena onda para que te dé otra oportunidad”.

“No te voy a pedir que cantes otra canción porque confío en ti, ¿sabes?” No me ruegues más, escúchame. La métrica estuvo mal, no sé si estabas desconcentrada, pero sí siento que tienes el color de Kany García y tienes matrícula condicional. Sí te llamas Kany García”, dijo el cantante de música popular.

La participante agradeció la oportunidad y prometió erizar a Amparo Grisales en su próxima presentación.

“Gracias. Para mí es un sueño estar aquí, frente a ustedes. Los veía en pantalla y era imposible creerlo. Me soñé contigo, Amparo, ayer tuve pesadillas. Créeme que te voy a hacer erizar”.

Ante esto, Amparo no pudo contener las lágrimas, confesando que a veces le cuesta decirle “no” a los concursantes.

“Me emocionan cuando me dicen esas cosas. De verdad… Me da pesar decirles que no, pero es que tienen que aprender y mejorar. Gracias por darle la oportunidad… son tan amorosos. Dizque soñó conmigo, me parecen tan lindos. ¿Se imaginan? Me voy a presentar a Yo me llamo y se le atraviesa Amparo y viene y le da un rojo”.