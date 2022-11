Le llueven críticas a Yina Calderón por adaptar vallenato a guaracha

El video que ha causado polémica se muestra a calderón junto a sus hermanas en una popular zona de Bogotá vestidas con prendas de lencería.

Sin embargo, a muchos nos les agradó la versión guaracha de “Como duele el frío” por lo que a través de redes sociales lanzaron fuertes críticas en contra de la Dj.

Algunos de los comentarios fueron: “Ya no voy a poder escuchar ese hermoso vallenato como antes algo me decía que no le diera play”, “ignorando el vídeo creo que está pegajosa”, “si yo fuera José Luis Carrascal demandaba a Yina Calderón por dañar 'Como duele el frío'”.