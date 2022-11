“Me estaba arruinando”: Yina Calderón contó por qué dejó el alcohol

La influencer, recordara por su participación en 'Protagonistas de nuestra tele' de RCN Televisión, se sinceró con sus más de 87 mil seguidores, a través de historias de Instagram, acerca de las razones que la llevaron a alejarse de las bebidas alcoholicas.

"Ya no tomo porque el licor me hizo perder negocios, oportunidades, personas muy valiosas y que me pudieron haber ayudado mucho en la construcción de mi carrera", inició contando Calderón como respuesta a una pregunta de un seguidor.