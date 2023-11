“Aguantábamos hambre”: Yeferson Cossio reveló duro momento de su infancia

“¿Y cómo no la voy a amar? Tuvimos una fea infancia, aguantábamos hambre, nos quitaban los servicios, nos humillaban, a mí me golpeaban porque era una mala persona. Los padres de los otros niños no los dejaban juntarse conmigo, solo Anderson Torres desobedecía a su mamá y no me daba la espalda”, relató el influencer.

En su intervención, el creador de contenido reveló que, en cierta etapa de su vida, afrontó la ausencia de sus padres en el hogar y al lado de Cintia forjó su camino para salir adelanta a pesar de las dificultades.