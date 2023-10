Will Smith rompió silencio sobre su relación con su esposa Jada Pinkett

La actriz de 52 años, y Smith, de 55, están casados desde 1997 y aunque no han dado el paso de divorciarse legalmente, desde 2016 cada uno estaría llevando un rumbo diferente y no había hecho pública su separación anteriormente porque, al parecer, no estaban “listos todavía”.

Durante todos estos años han manteniendo la imagen pública de ser una pareja y han acudido juntos como tal a decenas de actos públicos, son algunas de las revelaciones sobre su relación que serán mencionadas en su libro de memorias, ‘Worthy’ publicado el 17 de octubre.