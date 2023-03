Westcol insultó a Ibagué y a la comunidad LGBTI en su streamer en Twitch

Westcol le respondió al mandatario de Ibagué en forma de burla en sus historias de Instagram: “Buenas tardes, a todos. En especial al hermosísimo Andrés Hurtado, alcalde de Ibagué, que no me va a cerrar las puertas en su ciudad ¿sí o no?… No, Andrés, por favor, de buena. Yo quiero ir, era un 'chistesito' pequeño, a lo bien, no me haga meter en problemas con la gente de Ibagué. Se lo ruego, soy una persona de bien”

El influencer días después afirmó en un stream en Twitch que estaba recibiendo amenazas por parte de una familia adinerada de Ibagué.

“Resulta y acontece que ahorita las críticas y los problemas están yendo a más allá, una familia de ricos de Ibagué me escribió y me dijo que me iba a ma%$#, me metí al perfil de Instagram, tenían un bolo de fotos y tenían la cuenta pública, por lo tanto, voy a decir que me quiere dar plomo”, afirmó Westcol en un en vivo.