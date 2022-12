The Weeknd estrenará canción en el soundtrack de ‘Avatar: The Way of Water’

Este miércoles 7 de diciembre, Abel, vocalista de The Weeknd, reveló detalles del tráiler de la nueva película de Avatar, la cual tendrá dentro de su soundtrack la nueva canción del cantante norteamericano.

‘Avatar: The Way of Water’ será estrenada en Colombia el próximo 16 de diciembre, generando expectativa entre la audiencia, la cual espera ver una experiencia visual más impactante que la primera secuela que se estrenó en 2009.

Sin embargo, el cantante ‘The Weeknd’ reveló que hará parte del soundtrack de la película, con su nueva canción ‘Nothing Is Lost’, la cual será lanzada a través de las plataformas digitales un día antes del estreno de la cinta, el 15 de diciembre.