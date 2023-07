Video viral: mujer parecía poseída al gritar durante un vuelo de avión

“Te lo digo, me estoy jodiendo y hay una razón por la que me estoy jodiendo y todos pueden creerlo o no creerlo. Me importa un carajo, pero te lo digo ahora mismo: ese hijo de p* de atrás no es real”, gritaba la mujer en medio de la crisis.

Según medios locales, el hecho hizo que el vuelo se retrasara alrededor de tres horas. Las autoridades del Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth atendieron la situación, haciéndole varias preguntas a la mujer, sin que esta resultara detenida.