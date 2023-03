Así reaccionó Karol G al ser confundida con la cantante Becky G

Un hito. Así es caracterizado el nuevo tema musical de Karol G junto a Shakira, denominado ‘TQG’ (Te quedo grande) y que hace parte del álbum ‘Mañana Será Bonito’ de la artista paisa. Para el coro, las colombianas hicieron referencia a que no quieren volver con sus ex, pues no están dispuestas a “repetir errores”, sobre todo ahora que les va mucho mejor.