Mamá de Chyno Miranda se molestó por encuentro con Nacho en la clínica

“Hijo esto es para ti...yo estoy preocupada por tu salud, por lo que va a pasar contigo o por lo que pueda pasar. Yo conversé contigo en la clínica y comentamos sobre el show y te dije que no estabas preparado para un show como ese. Tú te molestaste conmigo y yo insistí en que no puedes hacerlo porque no estás preparado aún, no estás en condiciones para eso y te molestabas cada vez que lo decía”, dijo.

También arremetió contra la clínica, pues afirmó que no controlan el comportamiento de su hijo durante sus salidas.

“Cuando sale con Astrid, consume marihuana medicinal, tengo entendido que cuando sale a hacer una diligencia siempre va con un custodio entonces no entiendo cómo es que lo hace, yo no estoy inventando que él está consumiendo, son pruebas que me están llegando”, sostuvo.